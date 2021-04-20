Sosyal medya cezasına haciz geldi

Antalya Konyaaltı’nda ağaçlık bir alanda oturan üç arkadaşa, sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesi ile 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi. Üç arkadaştan ikisi kesilen cezayı ödedi. Pandemi nedeni ile işsiz olduğunu belirten Mesut Sedat Özen, ise cezayı ödemeyince banka hesabına e-haciz işlemi uygulandı.

Geçen yıl mayıs ayında Mesut Sedat Özen, Adnan B. ve Ferhat U. sokağa çıkma yasağının olmadığı bir gün buluştu. Üç arkadaş, dağ ve deniz manzaralı bir bölge olan Hisarçınar mevkiine gitti. Sık ağaçlık bir bölge olan alanda piknik yapanlar da bulunuyordu. Üç arkadaşın sohbet ettiği esnada bölgeye Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı bir ekip aracı geldi.

Görevliler, çevredeki kişilerin bölgeden ayrılmaları uyarısı yaptı. Özen ve iki arkadaşı da toparlandıkları sırada jandarma görevlileri yanlarına geldi. Görevliler, üç arkadaşa sosyal mesafeye uygun oturmadıkları gerekçesi ile ceza yazacaklarını söyledi. Üç arkadaş itiraz etse de sonuç değişmedi. Her birine 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Kesilen idari para cezası iki ay kadar sonra bu kişilere tebliğ edildi. Adnan B. ve Ferhat U. kesilen cezayı ödedi. Artvin ’de yaşayan elektrik teknikeri Özen ise cezayı ödeyemedi. Özen, “Elektrik teknikeriyim. Uzun süredir işsizim. Belki af çıkar beklentisi içindeydim” dedi.

HESABA BLOKE

Ancak, Özen’in beklediği gibi bir af çıkmadı. Geçen 14 Nisan günü ise Özen’e bankadan mesaj geldi. Özen “Hesabımda 3 bin 495 liram vardı. Bankadan gelen mesajda, hesabıma e-haciz uygulandığını gördüm. Detayına baktığımda, haczin Muratpaşa Vergi Dairesi’nce gerçekleştiğini gördüm” diye konuştu.

Konuyla ilgili Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Tüketicinin e-haczin kaldırılması talebiyle haciz koyan kuruma yazılı şekilde başvurması, sonuç alamadığı takdirde konuyu Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsman) taşımasını öneriyoruz” dedi.

Hukukçular ne diyor?

Av. Cesim Parlak: “Olayın anlatım şekline göre, herhangi bir ceza kesilmesini gerektirecek bir durum ortada yok. Sosyal mesafede kastedilen amacın dışına çıkılarak uygulama yapılmış. Burada cezanın kesilmesi, daha sonra da buna ilişkin tebligatın usulüne uygun yapılması sonrasında itiraz süresi kaçırılmışsa hukuken yapılacak bir şey görünmüyor.”

Av. Selin Erkaymaz: Pandemiyle baş edebilmek için, kuralların ayrım gözetilmeksizin herkese uygulanması şart. Jandarma, açık alanda da olsa sosyal mesafeye uymadığı gerekçesiyle ceza kesmiş. Cezanın muhatabı olan şahısların, ödeme için ekonomik durumlarıının müsait olmaması, cezanın uygulanmasını ortadan kaldırmaz. Cezanın tahsiline ilişkin yapılan işlem hukuka uygun bir uygulama...”