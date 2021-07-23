Sosyal medya bunu konuşuyor! Çöp sanıp toplayınca olanlar oldu

Polonezköy Tabiat Parkı’na 8 Ağustos’ta yapılacak yarışlar için konulan parkur işaretlerini bir vatandaş plastik çöp zannederek topladı. Parkuru tanımak için turlayan bisikletçiler işaretler olmayınca kayboldu.

Salcano firması 8 Ağustos’ta düzenlenecek Türkiye Bisiklet Şampiyonası için Polonezköy Tabiat Parkı’na işaret şeritleri çekti. Bundan sonra ise ancak bir komedi filminin senaryosu olabilecek olaylar yaşandı. Polonezköy’e yürüyüş yapmak için gelen bir grup vatandaş, bisikletçiler için yapılan işaretleri çöp sanarak söktü. Çöpleri toplayanlardan Nevit Dilmen işaretlemeleri söktüklerini sosyal medyadan Salcano’yu etiketleyerek, “Doğaya bıraktığı plastik çöpleri topladık” diye yazdı.

TÜMÜNÜ TOPLAYACAKTIK

Salcano da sosyal medya hesabından Nevit Dilmen’e, “İlgi ve duyarlılığınız için teşekkürler fakat parkurdaki işaretler 8 Ağustos tarihinde yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda sporcuların antrenman yapması ve kaybolmaması içindi. Yarışa iki gün kala daha fazla işaret olması için şeritlenecek ve yarış sonrası tüm şeritler toplanacak” diye yanıt verdi.

KAYBOLAN ARKADAŞLARIMIZ

Başka sosyal medya kullanıcısı Volkan Aydın ise “Sökülen şeritler sebebiyle parkurda kaybolan arkadaşlarımız” diyerek yolunu kaybeden bisikletlilerin fotoğrafını paylaştı.

DALGA KONUSU OLDU

Konu sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Bir çok kullanıcı yaşananlarda dalga geçti.