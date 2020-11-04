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Sosyal medya ağlarına ceza yağdı! Facebook, Instagram, Twitter...

AA |  04 Kasım 2020 Çarşamba - 12:17 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 12:17

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından VK, Türkiye'de görev yapacak temsilcisini BTK'ye bildirdi. Yasal sürenin sona ermesinin ardından BTK tarafından temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza kesildi.


Türkiye'den günlük erişimi 1  milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine, temsilci  belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için verilen süre  doldu.
 
Dünyanın önde gelen sosyal ağ sağlayıcılarından VK, Türkiye  temsilcisinin bilgilerine ilişkin BTK'ye bildirimde bulundu. Temsilcinin  bilgileri de VK'nin internet sitesinde yayımlandı.
 
Yasal sürenin sona ermesinin ardından BTK tarafından temsilci  bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve  TikTok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına ise 10'ar milyon lira ceza verildi.
 
Dünyanın çeşitli ülkelerinde temsilcisi bulunan ve ofisler açan sosyal  ağ sağlayıcıların Türkiye'de gerekli adımı atmamaları tepki çekti.
 
Türkiye'de de milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal ağ  sağlayıcılardan biri olan TikTok'un internet sitesindeki verilere göre,  uygulamanın ait olduğu ByteDance şirketinin Pekin, Londra, New York, Paris Dubai, Cakarta, Tokyo gibi şehirler başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde  126 şehirde ofisi bulunuyor.
 
Süre 2 Kasım'da doldu
 
Sosyal Medya Yasası olarak da ifade edilen 7253 sayılı "İnternet  Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla  Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 1 Ekim  itibarıyla yürürlüğe girmişti.
 
Yasaya göre, sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilci  belirlemeleri için verilen süre, 2 Kasım'da sona erdi.
 
Söz konusu süre içinde sosyal medya şirketlerinden bazıları Türkiye  temsilcisini belirleyerek BTK'ye bildirdi. Verilen sürede Türkiye'de henüz  temsilci belirlemeyen sosyal medya şirketlerine BTK tarafından 10'ar milyon lira  idari para cezası verilmeye başlandı.
 
Süreç nasıl işleyecek?
 
Cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlülüğün yerine  getirilmemesi halinde ilgili sosyal medya şirketlerine bu defa 30 milyon lira  idari para cezası kesilecek.
 
İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün  içinde bu yükümlülük de uygulanmazsa Türkiye'de mukim vergi mükellefi gerçek ve  tüzel kişilerin ilgili sosyal medya şirketine reklam vermesi yasaklanacak.  Verilen reklam yasağı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanacak.
 
Bant genişlikleri daraltılabilecek
 
Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde  gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın  internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza  hakimliğine başvurabilecek.
 
Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren  30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı,  ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar  daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek.
 
Sosyal medya şirketleri, bu süreçlerin sonunda da olsa Türkiye'de  temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen idari para  cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet  trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.
 
Yasa kapsamında, sosyal medya şirketleri Türkçe yapılan başvuruları  Türkçe cevaplayacak, kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlalinde  başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap verilecek. Sosyal  medya şirketleri kişi başvurularına ilişkin 6 ayda bir rapor yayınlayacak.
 
Mahkeme kararına rağmen 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri  çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak.
 
Ayrıca sosyal medya şirketleri, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini  Türkiye'de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.

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