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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödüyor! 48,6 milyar lira...

AA |  31 Ocak 2021 Pazar - 11:46 | Son Güncelleme : 31 01 2021 - 11:46

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) etkin, sürdürülebilir ve güvenilir ilaçları taramayı ve geri ödeme listesine eklemeye devam ediyor. SGK'nin, en önemli gider kalemleri arasında ilaç ödemeleri geliyor. Kurumun 2020 yılındaki harcaması 48,6 milyar lira oldu.


 Aile, Çalışma ve Sosyal  Hizmetler Bakanlığı ve SGK, etkin, sürdürülebilir ve güvenilir ilaçları taramayı  ve geri ödeme listesine eklemeye devam ediyor.
 
Geri ödeme listesinde toplam 8 bin 933 ilaç bulunuyor. Bu ilaçların 8  bin 557'si Türkiye'de ruhsatlı durumdayken, 376'sı yurt dışından tedarik  ediliyor. Listedeki ilaçların 824'ü kanser tedavisinde kullanılıyor.
 
Kanser ve diyabet ilaçlarına 10 milyar lira harcandı
 
SGK'nin, en önemli gider kalemleri arasında ilaç ödemeleri geliyor.  İlaç için 2018'de 30,9 milyar lira, 2019'da 39,6 milyar lira ödeyen Kurumun, 2020  yılındaki harcaması 48,6 milyar lira oldu.
 
 Bedeli ödenen ilaçlar arasında ödeme miktarına göre 6,4 milyar lira  ile kardiyovasküler (kalp-damar) hastalıkların tedavisinde kullanılanlar ilk  sırada yer aldı.
 
Bu grubu sırasıyla 5,6 milyar lira ile kanser, 4,7 milyar lira ile  diyabet, 4,6 milyar lira ile enfeksiyon hastalıkları, 2,7 milyar lira ile  astım-KOAH, 2,5 milyar lira ile ağrı, 2,3 milyar lira ile oral beslenme destek  tedavileri için kullanılan ilaç grupları izledi.
 
 Kurumun, 2021 yılı bütçesine göre ilaca 59,2 milyar lira ödeme  yapılması öngörülüyor.
 
  
 

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