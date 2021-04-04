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Soruşturma başlatılmıştı! Bildiriye öncülük edenler ifadeye çağırılacak

04 Nisan 2021 Pazar - 20:19 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 21:19

104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili gece yarısı yayımladıkları bildiriyle ilgili savcılık soruşturma başlatmıştı. Savcılık, bildiriye öncülük edenleri belirlendiği bildirilirken, ifadeye çağırılacakları açıklandı


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma  kapsamında bazı emekli amirallerin açıklama organizasyonuna öncülük eden  kişilerin tespit edildiği öğrenildi. 
 
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir internet sitesinde bazı emekli  amirallerin imzasıyla yayımlanan ve tepkilere neden olan açıklamayı  hazırlayanlarla, varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin  takdir ve ifası amacıyla resen başlattığı soruşturmayı güvenlik birimleriyle  koordinasyon halinde sürdürüyor.
 
Edinilen bilgiye göre, başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada,  açıklamanın organizasyonuna öncülük eden kişiler tespit edildi.
 
Bu isimlerin kısa süre içinde ifadeye çağrılması bekleniyor.
 
 
 
 

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