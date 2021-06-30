Şort giyen kadına iğrenç hakaretler! Sosyal medyada tepki yağıyor

İstanbul Kadıköy'de bir kadın, şort giydiği gerekçesiyle kendisine hareket ettiğini öne sürdüğü kişinin görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Çok sayıda kişi kadına destek mesajı atarak duruma tepki gösterdi.

İstanbul Fikirtepe 'de Şebnem Tüfekçi adlı genç kadın, şort giydiği gerekçesiyle kendisine hareket eden şahsın görüntüsünü paylaştı.

Şort giydiği için sözlü tacize uğrayan Tüfekçi, yaptığı paylaşımda, "Bu ülkede sadece şort giydiğiniz için sokakta yürürken bir anda ahlaksız olabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Tüfekçi, "Babanıza hakaret edilebilir. Bana hakaret eden bu kişinin yüzünü herkes görsün diye paylaşıyorum" diye ekledi.

HAKARETLER YAĞDIRDI

Sosyal medyada yayılan bir video , tepki çekti. Şebnem T. adlı genç kız, İstanbul Fikirtepe'de sokakta şortla yürüdüğü sırada yanına yaklaşan ve giydiği şorta tepki gösteren bir şahsın, kendisine hakaretler yağdırdığı anların görüntülerini paylaştı.

'SENİN BABAN GAVAT'

Şebnem Tüfekçi, videodaki şahsa, şort giymesinin onu ilgilendirmediğini belirtiyor. Şahıs, "Sen utanmazsın" şeklinde karşılık veriyor. Diğer yandan Şebnem Tüfekçi, "Sen kaç yaşındasın. İster şort giyerim. Utanmıyorum. Benim babam karışmıyor, sana ne benim ne giydiğimden." dedi. Bunun üzerine şahıs, 'Senin baban gavat' ifadelerini kullanıyor.

TEPKİ YAĞIYOR

Diğer yandan söz konusu video, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, videoyu paylaşarak, şahsın genç kıza yönelik müdahalesinin ve hakaretlerinin yanlış olduğunu vurguladı.