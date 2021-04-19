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Sopalarla dövülüp evinin önüne bırakıldı! Hastanede hayatını kaybetti

Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA) |  19 Nisan 2021 Pazartesi - 12:25 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 12:25

Gaziantep'te, boş arazide sopalarla dövülüp, evinin önüne bırakılan Vakıf Ertürk (41), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.


Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler 3 araç ile esnaflık yapan Vakıf Ertürk’ün Saçaklı Mahallesi’ndeki evine geldi. Evden çıkan Ertürk, yanındaki kişilerle mahalleden ayrıldı. Akşam saatlerinde Ertürk, evinin önünde kanlar içinde bulundu.
 
Çağırılan ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ertürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 3 çocuk babası Ertürk'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ismi açıklanmayan kişi gözaltına alındı. Şüphelinin verdiği ifade doğrultusunda Ertürk'ün evinden alınıp boş araziye götürülerek sopalarla dövüldüğü, olayla ilgili 7 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Gaziantep Vakıf Ertürk cinayet
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