sonuc.kyk.gov.tr 2020 | KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? SORGULAMA EKRANI…

KYK burs sonuçları merakla bekleniyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yapılan burs ve kredi başvuruları tamamlandı, şimdi gözler GSB'den gelecek açıklamaya kilitlendi. İşte, KYK burs sonuçları ile ilgili merak edilen detaylar…

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından alınan burs başvuruları tamamlandı, öğrenciler sonuçlar için geri sayıma başladı. Üniversite eğitimleri boyunca devlet desteği almak için KYK burs ve kredi başvurularını 8 Kasım’da tamamlayan öğrenciler KYK burs sonuç sorgulama sayfasını sık sık ziyaret ediyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik Spor Bakanlığı ve KYK'dan burs sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Sonuçların aralık ayı başında açıklanması bekleniyor.

KYK BURSU KİMLERE VERİLİR?

Ön lisans öğrencileri, lisans öğrencileri, iki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez. Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez). ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.

Öte yandan bir öğrenci hem kredi hem de burs alamaz. Burs sonucu sorgulamak isteyen öğrenciler, https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-ve-burs-sorgulama adresinden sonuçlara ulaşabilecek.

KYK BURS SONUÇLARI 2020 SORGULAMA EKRANI