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Songül Ülkü şoke etti! 'Çıplak fotoğraflarımı çekip...'

19 Kasım 2020 Perşembe - 16:11 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 16:17

Bir dönemin dikkat çeken oyuncularından olan Songu¨l U¨lku¨ yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ülkü,çıplak fotoğraflarının Özcan Deniz'e gönderildiğini iddia etti.


Bir döneme damga vuran Perihan Abla dizisinin oyuncularından Songül Ülkü, Uçankuş TV'ye konuk olarak katıldı. Ekranlardan uzak bir yaşam süren Songül Ülkü, şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.
 
“Perihan Abla” dizisiyle ünlenen Songül Ülkü'nün açıklamaları bomba etkisi yarattı. Songül Ülkü, canlı yayında Marmarisli bir iş insanının kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.
 
Ülkü'nün bir diğer iddiası da ilginçti. Ülkü açıklamasında “Özcan Deniz bana aşıktı. Bence benim çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz’e gönderdiler. Özcan Deniz’e sormak lazım” dedi.
 

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