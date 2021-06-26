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Songül Öden şaşkına döndü! 'Sokakta konuşunca çok utanıyorum'
Arnavutköy'de kız arkadaşları ile yemek yiyen Songül Öden, mekan çıkışı flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşadı. Muhabirlerin sorularına yanıt veren güzel oyuncu, "Sokakta konuşunca çok utanıyorum. Kolay gelsin" diyerek uzaklaştı.
Oyuncu Songül Öden, önceki akşam Arnavutköy'de kız arkadaşları ile yemek yedi. Mekan çıkışında flaşların patlaması ile şaşkınlık yaşayan Öden, "Böyle aniden çıkıyorsunuz, çok korkuyorum" dedi.