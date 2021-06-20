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Songül Öden: Filtre yok, güneş ışığı var

Songül Öden: Filtre yok, güneş ışığı var Geçtiğimiz yıl temmuz ayında iş insanı Arman Bıçakçı ile evlenen güzel oyuncu Songül Öden (42), yılın yorgunluğunu atmak için sezonu açtı.
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