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Songül Karlı paylaşımıyla takipçilerini çıldırttı!
Son zamanlarda estetik operasyonları ve dekolteli pozlarıyla gündeme gelen Songül Karlı, yaptığı yeni paylaşımla herkesi şaşırttı. Fotoğrafını "yüzümde bir gram makyaj yok" notuyla paylaşınca, hayranları türkücüyle dalga geçti.
Songül Karlı, sosyal medyanın en aktif isimlerinden biri. 47 yaşındaki ünlü türkücü geçirdiği estetik operasyonlar ve bol dekolteli pozlarıyla 20’lik genç kızlara taş çıkartıyor.