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Songül Karlı'nın bikini kazası!

Songül Karlı'nın bikini kazası! Bodrumdan sonra tatiline Çeşme’de devam eden Songül Karlı, önceki gün Zigana Otel'de görüntülendi.
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