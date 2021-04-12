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Songül Karlı filtresi olay oldu! Mehmet Ali Erbil ile...

12 Nisan 2021 Pazartesi - 14:10 | Son Güncelleme : 12 04 2021 - 14:16

Yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Songül Karlı, Mehmet Ali Erbil'i evinde ziyaret etti. Ziyaretten video paylaşan Karlı'nın paylaşımı takipçilerini güldürdü.


Yeni imajıyla son günlerde sık sık gündeme gelen 46 yaşındaki Songül Karlı eski eşi tarafından dolandırılmasıyla magazin gündemini sallamıştı. Zor günleri geride bırakan ve ekrana dönmek için uğraşan Karlı,  uzun süredir hastalıkla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'i evinde ziyaret etti.
 
 
 
'Mehmet Ali'yi çok iyi gördüm' diyen Karlı video çekerken filtre yapınca Erbil'i ve takipçilerini de güldürdü.
 
 
Filtreyle makyajlı gibi görünen Erbil ise durumu fark edince "Lubunya gibi çıkmışım ayol! A aaa kuşum Aydın" diyerek kendisiyle dalga geçti.
 
 
 

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