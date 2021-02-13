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Songül Karlı'dan frikik açıklaması! İsyan etti...
Songül Karlı'nın spor yaparken çekildiği pozları sosyal medyada gündem olmuştu. 47 yaşındaki türkücü 'Magazin Noteri' programında; 'frikik' iddiası, Metin Yüncü ile olaylı boşanması ve bir dönem sunuculuğunu yaptığı evlilik programı hakkında açıklamalarda bulundu.
Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Songül Karlı'dan Çarpıcı Bir İtiraf" başlıklı yazısı şöyle: "Songül Karlı, epeydir medyanın gündeminde... Kendisini dolandırmaktan tutuklanan eski eşiyle aralarında olan bitenler yüzünden sıkça haber olan Karlı, son günlerde ise sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemde...