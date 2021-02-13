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Songül Karlı'dan frikik açıklaması! İsyan etti...

Songül Karlı'nın spor yaparken çekildiği pozları sosyal medyada gündem olmuştu. 47 yaşındaki türkücü 'Magazin Noteri' programında; 'frikik' iddiası, Metin Yüncü ile olaylı boşanması ve bir dönem sunuculuğunu yaptığı evlilik programı hakkında açıklamalarda bulundu.

Songül Karlı'dan frikik açıklaması! İsyan etti... Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Songül Karlı'dan Çarpıcı Bir İtiraf" başlıklı yazısı şöyle: "Songül Karlı, epeydir medyanın gündeminde... Kendisini dolandırmaktan tutuklanan eski eşiyle aralarında olan bitenler yüzünden sıkça haber olan Karlı, son günlerde ise sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemde...
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