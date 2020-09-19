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Soner Sarıkabadayı paylaştı! İşte Hasan bebek...

19 Eylül 2020 Cumartesi - 11:04 | Son Güncelleme : 19 09 2020 - 11:04

Baba olmak için gün sayan şarkıcı Soner Sarıkabadayı ve Madelein Lopez'den bebeklerinin ilk fotoğrafı geldi.


Soner Sarıkabadayı’nın sevgilisi Madelein Lopez 2 ay sonra doğacak oğulları Hasan’ın ultrason fotoğrafını paylaştı.
 
Şarkıcı fotoğrafa, "Sağlıkla, huzurla gel inşallah oğlum" notunu düştü.
 
Geçtiğimiz hafta katıldığı bir ödül töreninde oğlunun adını 'Hasan' koyacaklarını açıklayan şarkıcı, "Yaklaşık bir ay kaldı, gerçekten heyecan dorukta, sabırsızlıkla kucağımıza almayı bekliyoruz" demişti.
 
 
Soner Sarıkabadayı, Kolombiya Güzeli sevgilisi Madelein Camelo Lopez hakkında şöyle konuşmuştu:
Biz ‘Tarifi Zor’ şarkımın klibinde tanışmıştık. Ben onun samimi enerjisinden etkilendim.
 
 
2015 Miss Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo, Sarıkabadayı'nın 'Tarifi Zor' adlı şarkısının klibinde rol almıştı.
 
Çiftin aşkları da burada başladı.
 

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Soner Sarıkabadayı Hasan bebek
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