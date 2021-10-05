Soner Sarıkabadayı'nın mutlu günü!

Soner Sarıkabadayı, beş yıldır aşk yaşadığı Madelein Camelo Lopez ile Ekim 2020'de dünyaevine girmiş ardından da oğlunu kucağına almıştı. Ünlü çift, dün evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında 'Tarifi Zor' şarkısının klibinde oynattığı Kolombiya Güzeli Camelo Lopez ile 4 Ekim 2020'de nikah masasına oturmuştu. 8 Ekim tarihinde de oğulları Hasan Matias dünyaya gelmişti.

Çift, dün evliliklerinin birinci yıldönümünü bebekleri ile kutladı. Camelo Lopez, Sarıkabadayı'ya "Tüm kusurlarımla beni sevdiğin için teşekkür ediyorum" dedi.

KAYITSIZ KALAMADI

Eşinin bu sözlerine kayıtsız kalmayan Soner Sarıkabadayı, "Ben de seni çok seviyorum" dedi. Ünlü şarkıcı, eşi Lopez'e kırmızı güller almayı da ihmal etmedi.