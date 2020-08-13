Soner Sarıkabadayı kesenin ağzını açtı!

Nikah villanın bahçesinde

Soner Sarıkabadayı şöyle konuştu: “Madelein’in zaman zaman aşermeleri oluyor. Bunlar tatlı yorgunluklar ama. Bebeğimizin tekmelerini hissedince gözlerimin içi gülüyor. Çok zorluk yaşamadık. Oğlumuza babamın (Hasan) adını koyacağız. Madelein de bir İspanyol ismi düşünüyor.”

Soner Sarıkabadayı çocuk için adres de değiştirdi. Zekeriyaköy’de orman içinde bir villa kiraladı. Kesenin ağzını açtı ve sadece dekorasyona 200 bin TL harcadı. Nikah da önümüzdeki günlerde villanın bahçesinde yapılacak.