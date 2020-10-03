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Soner Sarıkabadayı güzel haberi verdi!

03 Ekim 2020 Cumartesi - 15:32 | Son Güncelleme : 03 10 2020 - 15:32

Soner Sarıkabadayı ve sevgilisi Camela Lopez, önceki akşam İstinye Park'ta görüntülendi.


Bir kaç gün içinde doğacak çocuklarını kucaklarına alacak olan Soner Sarıkabadayı ve Camela Lopez, çok heyecanlı olduğunu söyledi. Şarkıcı, "Artık son günler bizde heyecanla bekliyoruz. Tam zamanını bilmiyoruz. Sağlıklı bir şekilde doğmasını temenni ediyoruz. Eksiklerimizi tamamlamak için alışveriş yapmaya geldik" dedi.
 
Yakın zamanda nikahının olacağını söyleyen Sarıkabadayı, "Tarih vermiyorum ama çok yakın zamanda nikahımız olacak. Pandemi sürecinde olduğumuz için herhangi bir sıkıntı olmasın diye, annem ve babam bile nikahta olmayacak" açıklamasını yaptı.

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