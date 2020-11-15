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Soner Sarıkabadayı'dan eşine doğum hediyesi!

Soner Sarıkabadayı'dan eşine doğum hediyesi! Soner Sarıkabadayı ile 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo 5 yıl önce tanışmıştı.
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