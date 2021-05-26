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Sondaj kuyusunda üzerine toprak göçmesi sonucu öldü

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) |  26 Mayıs 2021 Çarşamba - 23:58 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 23:58

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 5 metrelik sondaj kuyusunda çalışırken meydana gelen göçükte toprak yığınları altında kalan Mehmet Aksakal (70) yaşamını yitirdi.


Olay saat 16.30 sıralarında Yeşilovaya bağlı Sazak köyünde meydana geldi. Mehmet Aksakal, Çingir tarlaları mevkisindeki tarlasında bulunan sondaj kuyusunda çalışırken, göçük meydana geldi. Aksakal, 5 metrelik derinlikte toprağın yığınları altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Burdur AFAD Müdürlüğü ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu Mehmet Aksakal'ın cansız bedeni çıkarıldı. Aksakal'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Burdur Yeşilova sondaj kuyusu
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