Olay saat 16.30 sıralarında Yeşilovaya bağlı Sazak köyünde meydana geldi. Mehmet Aksakal, Çingir tarlaları mevkisindeki tarlasında bulunan sondaj kuyusunda çalışırken, göçük meydana geldi. Aksakal, 5 metrelik derinlikte toprağın yığınları altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Burdur AFAD Müdürlüğü ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu Mehmet Aksakal'ın cansız bedeni çıkarıldı. Aksakal'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Sondaj kuyusunda üzerine toprak göçmesi sonucu öldü
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) | 26 Mayıs 2021 Çarşamba - 23:58 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 23:58