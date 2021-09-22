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Sonbaharda ortaya çıkıyor! Çok zehirli, öldürüyor! Renk değiştiren köygöçüren...

AA |  22 Eylül 2021 Çarşamba - 18:38 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 18:38

Renk değiştirme ve taklit etme özelliği nedeniyle doğada yenilebilen diğer mantar türleriyle karıştırılan zehirli ve öldürücü köygöçüren mantarının toplanıp tüketilmemesi uyarısında bulunuldu.


Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi (GETAT)  Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, AA muhabirine, özellikle sonbaharda yağmurların  artışıyla doğada kendini gösteren mantar türlerinin bilinmeden bilinçsizce  toplanmasıyla ölümcül zehirlenmeler yaşandığına dikkati çekti.
 
Halk arasında kulaktan duyma mantar toplama yöntemlerinin çok  tehlikeli olduğunu, vatandaşların canlarını riske atmaması gerektiğini vurgulayan  Kaya, "Doğada mantar toplarken çok dikkat edilmesi gereken durumlar var. Zehirli  ve zehirsiz mantarın arasındaki farkları anlamak için türleri iyi bilmek  gerekiyor." dedi.
 
GETAT laboratuvarında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden mantarları  incelediklerini anlatan Kaya, şöyle konuştu:
 
"Bazı vatandaşlarımız topraktan doğan mantarı toplamayı seviyor. Ben  de çok seviyorum, güzel hobi ama mantar toplarken dikkat edilmesi gereken çok  ciddi durumlar var. Türkçedeki ismiyle köygöçüren mantarı var, çok zehirli bir  mantar. Bir mahalle veya toplumu komple zehirleyebiliyor. Zehirli mantarı,  zehirsiz mantardan ayırmak çok mümkün değil. Halk arasında bazı tespit yöntemleri  var fakat bunlar uygun yöntemler değil. Bu nedenle aslında mantar türünü tanımak  daha önemli. 10 kadar zehirli mantar türü var, bu türü tanımak için araştırmak  gerekiyor."
 
"Köygöçüren mantarı çok tehlikeli"
 
Kaya, köygöçürenin (amanita phalloides) zehirli mantarlar arasında en  tehlikeli tür olduğuna işaret ederek, Türkiye'de çok yaygın yetiştiğini,  özellikle sonbaharda sıcaklıklara bağlı olarak aralık ayında da kendini  gösterebildiğini aktardı.
 
Köygöçürenin geniş yapraklı meşe ve kayın gibi ormanlarda daha sık  görüldüğü bilgisini paylaşan Kaya, "Bu mantarın çok zehirli olmasının  nedenlerinden bazıları, çok yetişmesi ve taklitçi bir özelliği olması. Yeşil,  kahverengi ve beyaz tonlar alabiliyor. O yüzden dönem dönem farklı renklerde  görebiliyoruz bu mantarı. Mantar toplayan insanlar da özellikle beyaz mantarları  alıyor. Taklit ettiği için tehlikeli. Bu nedenle mantar toplayan  vatandaşlarımızın bu mantarı çok iyi tanıması lazım." şeklinde konuştu.
 
Kaya, mantar türlerini bilmeyenlerin doğada mantar toplamaması  uyarısında bulunarak şunları kaydetti:
 
"Özellikle eylül ve kasım aylarında mantar türlerini bilmeyenlerin  doğadan mantar toplamaktan uzak durmasını tavsiye ediyorum. Kültür mantarlarında  zehirlenme olmaz, belki gıda alerjisi olabilir, o da zehirlenme değildir. Doğadan  mantar toplayan vatandaşlarımızı bildikleri türden başkasını toplamamaları  konusunda uyarıyorum."

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