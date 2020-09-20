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Sonbahar geldi ama adım atacak yer kalmadı

DHA |  20 Eylül 2020 Pazar - 20:04 | Son Güncelleme : 20 09 2020 - 20:04

Aydın'ın Didim ilçesinde, havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı Altınkum plajı ve Akbük sahillerinde yoğunluk yaşandı.


Ege Bölgesinin önemli turizm merkezlerinden olan Didim'de, Eylül ayının son haftası içerisinde olmasına rağmen havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşlar plaj ve sahil kesimine akın attı.
Altınkum plajı ile Akbük bölgesinde bulunan tüm plajlarda yoğunluk yaşandı.
Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Didim'de tatilciler ve turistler sıcak havanın ve denizin keyfini  doyasıya çıkardı.
Dünyaca ünlü Altınkum plajı ve Akbük plajında yüzde 100'e varan doluluk yaşanırken alişveriş yapan tatilciler, esnafın da yüzünü güldürdü.
 

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Aydın Didim Altınkum plajı
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