2020 Sonbahar Ekinoksu nedir? Google'dan Sonbahar Ekinoksu'na özel doodle!

Sonbahar Ekinoksu 2020 internette merak edilen konuların başında geliyor. Dünyaca ünlü arama motoru Google 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'na özel doodle tasarladı. Sonbahar'ın ilk günü olarak kabul edilen 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu pek çok kişinin araştırdığı konuların başında geliyor. Peki, 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu nedir? Ekinoks nedir? Sonbahar dönümü nedir? İşte Sonbahar Ekinoksu hakkında merak edilenler...

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an olarak adlandırılır. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır. İlk Ekinoks İlkbahar Ekinoksu, ikincisi de Sonbahar Ekinoksu.

23 EYLÜL SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR? NELER YAŞANIR?

23 Eylül'de Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir.

Gündüzler kısalır, geceler uzar. Güneş, erken batar. Daha az ısı ve ışık verir.

Serin, yağmurlu ve rüzgarlı günlerin sayısı artar. Kış mevsiminin habercisidir.Ağaçların yaprakları sararmaya ve dökülmeye başlar. İğne yapraklı ağaçlar (Çam, ardıç vb.) yapraklarını dökmezler. Çiçeklerdeki çiçek sayısı azalır. Etraftaki otlar ve çimenler kurur.