Sonbahar Ekinoksu nedir? 23 Eylül sonbahar ekinoksu ne demek, sonbahar ekinoksu (gece gündüz eşitliği) neden 22 Eylül?

Google sonbahar ekinoksunu unutmayıp bugüne özel doodle hazırladı. Google tarafından hazırlanan doodle gören kullanıcılar Sonbahar Ekinoksu nedir? 23 Eylül sonbahar ekinoksu ne demek, sonbahar ekinoksu neden 23 Eylül? sorularına yanıt arıyor.

Google, sonbahar başlangıcını hatırlatan bir doodle hazırladı. Google'a giren kullanıcılar sonbahar ekinoksu tasarımını görünce, Sonbahar Ekinoksu nedir, sonbahar ekinoksu neden 23 Eylül ? sorularına yanıt aramaya başladı.

SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

Sonbahar ekinoksu bu yıl 23 Eylül'de gerçekleşiyor. Gece ile gündüz eşitliği yaşandığı bugünde güneş ışınları ekvatora dik olarak düşecek.

23 Eylül 2021 tarihi, Sonbahar'ın ilk günü olarak kabul edilmektedir ve ekinoks olayı olarak ifade edilmektedir.

SONBAHAR EKİNOKSU NEDEN 23 EYLÜL?

Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşm?ye başlar. Bu tarihten itib?ren Kuzey Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre'de ise tam tersi olur . Bu tarih Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar, Güney Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır .

GOOGLE SONBAHAR DOODLE'I

SONBAHAR BAŞLANGICI VE BİTİŞİ 2021

Sonbahar Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir.

2021 sonbahar, 21 Aralık günü sona erecek ve kış başlayacaktır.

EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart ve 23 Eylül Ekinoks tarihleri, Kuzey ve Güney Yarım Kürede farklı anlamlara gelmektedir. Öyle ki, Kuzey Yarım Küre için değerlendirildiğinde 21 Mart Ekinoks tarihi bu küre için İlkbahar mevsimini müjdelemektedir. Yine Kuzey Yarım Küre için değerlendirildiğinde 23 Eylül Ekinoksu ise, bu küre için Sonbahar mevsimi anlamına gelmektedir. Güney Yarım Kürede ise durum farklıdır. Güney Yarım Küre için 21 Mart Ekinoks'u Sonbahar anlamına gelirken, 23 Eylül Ekinoks'u ise İlkbahar anlamına gelmektedir. Ekinoks tarihleri, sayılan bu mevsimlerin başlangıç tarihleri olarak nitelendirilen tarihlerdir.

Ekinoks tarihleri, Dünyanın iki yarım küresi için İlkbahar ve de Sonbahar mevsimlerinin başlangıç tarihleri olup, bu tarihlerde gerçekleşen olaylar birbirleriyle çeşitli benzerlikle göstermektedir. Bu tarihlerde Güneş ışınları, Ekvatora dik açıyla düşer ve yarım küreler için mevsim başlangıcını müjdelemiş olur.