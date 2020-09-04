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Sona gelindi! Yolculuk süresini 5 dakikaya düşürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her aşamasını yakından takip ettiği, Zonguldak'ta kent trafiğini rahatlatacak Mithatpaşa tünellerinin yapımında sona yaklaşıldı.

Sona gelindi! Yolculuk süresini 5 dakikaya düşürecek Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından 2 Ağustos 2013'te temeli atılan, Filyos projesinin yapıldığı bölgeye ve Kilimli ilçesine gidecek araçların şehir içine girmesini önleyecek Mithatpaşa tünellerindeki çalışmalar sürüyor.
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