Son Yaz ne zaman başlıyor? Son Yaz dizisi 2. sezon hangi tarihte?

Son Yaz dizisinin ikinci sezonu için meraklı bekleyiş devam ediyor. İlk sezonunda oldukça iyi bir çıkış yakalayan Son Yaz dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Son Yaz'ın 2. sezonunun ne zaman? Son Yaz ne zaman başlıyor? Son Yaz dizisi 2. sezonu ile ilgili detaylar...

Son Yaz 2. sezon için bekleyiş devam ediyor. Son Yaz dizisinin sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçti. Son Yaz dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Son Yaz'ın 2. sezonunun ne zaman? Son Yaz ne zaman başlıyor? Son Yaz dizisi 2. sezonu ile ilgili detaylar...

SON YAZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Gökhan'ın, Selçuk Taşkın'ı kaçırma amacı farklıdır. Akgün ve babası ile yüzleşerek geçmişten gelen bir aile sırrını ifşa etmek istemektedir. Fakat planları, Akgün ve Selçuk Taşkın yüzleşemeden bozulur.

Selim ve Canan, Yağmur'un kaçırılması sonrası oturup ilişkileri üzerine konuşurlar. Selim Kara Çeşme'ye döndüğünden beri Kara ailesinin başına gelmeyen kalmamıştır. Canan, ilişkisi ile ilgili radikal kararlar almanın arefesindedir.

Yağmur ve Akgün bütün yaşananlarının ardından ilişkilerine bıraktıkları yerden devam etmenin hayalini kurarken önlerinde tek bir engel kalmıştır. Akgün'ün ağabeyi hala hayatta ve kayıptır.

SON YAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR? SON YAZ YENİ SEZON TARİHİ!

Son Yaz, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları 25 Ağustos’ta sete çıkacak. Son Yaz'ın yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor.

Cuma akşamları ekrana gelen dizisine Birce Akalay, Onur Bay ve Yılmaz Bayraktar dahil olmuştu. Dizinin kadrosuna son olarak Menajeri Ara dizisindeki Beren karakteri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Yaprak Medine'nin dahil olduğu iddia edildi.