Son yaz final mi olacak, dizi bitti mi?

Son Yaz final mi yapacak? O3 Medya imzalı, yönetmeliğini Semih Bağcı’nın yaptığı, Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç'in senaryosunu birlikte kaleme aldığı Son Yaz dizisinin ekrana veda edeceği iddia edildi. Peki, Son Yaz bitti mi?

SON YAZ DİZİSİ FİNAL Mİ OLACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre FOX TV ekranlarında izleyici karşısına geçen Ali Atay, Alperen Duymaz, Birce Akalay ve Hafsanur Sancakturan’ı buluşturan Son Yaz dizisi final yapıyor.

Geçen sezon İzmir’de çekilen, bu sezon Rize sahneleriyle başlayan ardından İstanbul’a taşınan dizinin biteceği belirtildi. Diziden çıkan oyuncuların yerine gelen isimler gelse de beklenilen reyting rakamlarına ulaşamadığı için dizi ekibine final kararının iletildiği aktarıldı.

SON YAZ KONUSU

İdealist Savcı Selim Kara (Ali Atay) ile suç dünyası içinde büyümüş havai bir genç olan Akgün’ün (Alperen Duymaz) yolları beklenmedik bir şekilde kesişir. Savcı Selim; tehlikeli ve sorunlu olduğu kadar duygusal bir genç olan Akgün’ü, ailesinin yanına, Çeşme Adalet Sitesi’ne getirmek zorunda kalır. Bir yanda ellerinden kayıp giden evliliği ve ailesi, diğer yanda hayatını korumaya söz verdiği baş belası olan Akgün… Ege’de bir yaz daha bitmektedir ama aslında Selim, Akgün ve çevresindekiler için, her şeyin alabora olacağı fırtınadan önceki “Son Yaz”dır biten.