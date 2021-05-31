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Son vaka ve vefat sayıları açıklandı! Flaş rakamlar

31 Mayıs 2021 Pazartesi - 20:52 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 21:08

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 1 Haziran normalleşme adımları kararları sonrası açıklanan tabloda, vaka sayısındaki düşüşün devam ettiği görülürken, son 24 saatte 219 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 219 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1339 oldu, 9 bin 582 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 114 bin 624'e yükseldi.
 
 

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