Son vaka ve vefat sayıları açıklandı! Flaş rakamlar

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 1 Haziran normalleşme adımları kararları sonrası açıklanan tabloda, vaka sayısındaki düşüşün devam ettiği görülürken, son 24 saatte 219 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 219 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1339 oldu, 9 bin 582 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 114 bin 624'e yükseldi.