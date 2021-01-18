Son tarih 19 Ocak! Temsilcilik açmayana reklam cezası

Türkiye'de temsilcilik açmayan sosyal ağ sağlayıcılarına bu kez reklam cezası yolda. Eğer başta Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye'de temsilcilik açmazlarsa Türkiye'deki faaliyetlerinde reklam alamayacaklar. Son gün ise 19 Ocak.

Gözler Facebook Instagram ve Twitter gibi şimdiye kadar Türkiye'de temsilcilik açmayan sosyal ağ sağlayıcılarında. Onlar için geri sayım başladı. Eğer 19 Ocak'a kadar Türkiye'de temsilcilik açmazlarsa bu kez reklam yasağı devreye girecek.

Yani Türkiye'deki faaliyetlerinde reklam alamayacaklar. Türkiye'de vergi mükellefi olan şirket ve kişilerin, söz konusu sitelere reklam vermesi yasaklanacak.

Türkiye'de temsilcilik açma adımını atan mecralara son olarak da Linkedin eklendi. Daha önce Rusya 'dan Vkontakte'nin (VK) yanı sıra YouTube , TikTok ve Dailymotion Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etmişti.

Temsilcilik açmayı kabul etmeyen şirketlere kademeli bir ceza uygulanıyor. Bu zamana kadar temsilcilik açmayan şirketlere 40'ar milyon lira para cezası kesildi.

Şirketlerin, reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, sosyal ağ sitelerinin internet trafiği bant genişliği, Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla yüzde 50 daraltılabilecek. Bir sonraki adımda sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 90'a kadar daraltılması için mahkemeye başvurulabilecek.