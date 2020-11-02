Son seçimi bilmişti! Trump mı, Biden mı? İşte zafere en yakın isim...

ABD'de başkanlık seçimlerine artık sadece günler kaldı. Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ile Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın nefesleri kesen yarışında gözler anketlere çevrildi.

ABD'de yakın dönemin en kritik başkanlık seçimlerinin başlamasına saatler kala, gözler anketlere ve bu anketlerin güvenilirliğine çevrildi.

2016'da tüm anket şirketleri dönemin Demokrat adayı Hillary Clinton'ın zaferine kesin gözüyle bakarken, Trump'ın kazanacağını söyleyen ve tahmini tutan Trafalgar Grubu 2020 seçileri için yeni bir anket yayımladı.

'TRUMP KRİTİK EYALETLERDE ÖNDE'

Ankette, yapılan genel anketlerin aksine Trump'ın özellikle kritik eyaletlerde önde olduğu vurgulanarak, seçimlerden zaferle çıkma şansının olduğu belirtildi.

Öte yandan Trafalgar, diğer iki önemli eyalet olan Wisconsin'de 1,3 puan ve Minnesota'da 3,2 puan olmak üzere Biden'ın, Trump'ın önünde göründüğünü belirtti.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Trump, yarın yapılacak ABD Başkanlık seçimlerinde 'sahte anketlere' güvenilmemesi gerektiğini söyledi ve bu 'yalan anketlere' rağmen kazanacaklarını vurguladı.

ABD Başkanı, "Sahte anketlere rağmen kazanacağız. Gerçek anketlere göre her şehirde iyi durumdayız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

"Delegeler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, Başkan olmaya hak kazanıyor.

Burada toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.

Bu sistemde, ABD'de seçimin kaderini Cumhuriyetçi ile Demokratlar arasında gidip geldikleri için "salıncak" olarak adlandırılan eyaletler belirliyor.

Başkanlık için ulaşılması gereken toplam 270 delege sayısının 101'ini teşkil eden 6 salıncak eyalette 2020 seçimlerinde en önemli iki eyalet olarak Pennsylvania ve Florida öne çıkıyor.