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Son seçim anketinin sonuçları ortaya çıktı! İşte oy oranları

25 Temmuz 2020 Cumartesi - 10:35 | Son Güncelleme : 25 07 2020 - 10:39

Areda Survey, vatandaşlara, “Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?” sorusu yöneltti. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan güvenini bir kez daha ortaya koydu. Ankete katılan 2 bin 445 kişiden yüzde 48,7’si Erdoğan’ı tercih etti.


Araştırma şirketi Areda Survey tarafından, Ayasofya camiinin 86 yıl sonra ibadete açıldığı dün (24 Temmuz) yapılan ve 2 bin 445 kişinin katıldığı ankette katılımcılara “Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 48,7’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tercih etti.
 
YAVAŞ İKİNCİ SIRADA
 
Katılımcıların yüzde 14,2’si Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a oy veririm derken, adı sık sık CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 13,6’da kaldı.
 
DEMİRTAŞ’IN OYLARI DÜŞÜYOR
 
2018 seçimlerinde yüzde 8,4 Selahattin Demirtaş ile yin aynı seçimde yüzde 7,29 oy alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e verilen destek de eridi. Areda’nın anketine göre katılımcıların yüzde 7,7’si PKK üyesi olmak suçundan cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’a, yüzde 5,8’i ise Akşener’e oy vereceğini beyan etti.
 
KILIÇDAROĞLU'NA KÖTÜ SİNYAL
 
Anket sonuçları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kötü bir sinyal oldu. Katılımcıların sadece yüzde 4,9’u Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini bildirdi. Cumhur ittifakı’nın diğer lideri olan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 3,5’te kaldı.
 
YENİ PARTİLERE DESTEK DÜŞÜK
 
Anket, AK Parti’den ayrılarak kurdukları partilerle yarışa dahil olan isimlerin vatandaş nezdinde bir karşılığı olmadığını da ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 0,7’si Ali Babacan’a, yüzde 0,4’ü Ahmet Davutoğlu’na, yüzde 0,1’i ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e oy vereceğini bildirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu tercih edenlerin oranı da yüzde 0,4 oldu. (Yeni Şafak)
 
 

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