Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara...

Ayasofya'nın statüsünün cami olarak değiştirilmesinin ardından araştırma şirketleri “Bu hafta Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz” sorusunu vatandaşlara yöneltti. Anketler sonrası çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, seçim anketleri souçlarını köşesine taşıdı. Selvi konuyla ilgili, "Erdoğan’ın karşısında Abdullah Gül, Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş sorulduğunda Erdoğan açık ara önde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

ANKETLER NE DİYOR?

Türkiye’deki gelişmelerin yansımalarını anketler üzerinden izlemeye ayrı bir özen gösteriyorum. O nedenle Dr. Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 10-14 Temmuz tarihleri arasında yaptığı anketten bazı verileri paylaşacağım.

AYASOFYA’YA DESTEK YÜKSELDİ

Optimar halka Ayasofya ’yı da sormuş. Ankete katılanların yüzde 60’ı Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasını doğru buluyor. “Müze olarak devam etmeliydi” diyenlerin oranı ise yüzde 27 seviyesinde kalıyor. “Kilise olsun” diyenler ise hiç yok. Herhangi bir fikri olmayanların oranı ise yüzde 12.2’ye tekabül ediyor. Ayasofya kararını Türk halkının önemli bir bölümü destekliyor. Ayasofya’yla ilgili tartışmaların kamuoyunun oluşturulması açısından etkili olduğunu söyleyebiliriz. Haziran ayı araştırmasında cami olarak açılmasını destekleyenlerin oranı yüzde 42.8’ken, “Müze olarak kalmalı” diyenler yüzde 23 seviyesindeydi. “Fikrim yok” diyenlerin oranı ise yüzde 20.6 seviyesindeydi. Hem cami, hem müze olsun diyenler ile “Fikrim yok” diyenlerin oranı azalmış, bu süreçte Ayasofya’ya destek yükselmiş.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ERDOĞAN

Sizi rakamlara boğmak istemiyorum. O nedenle anketten birkaç siyasi başlığı daha aktarmak istiyorum. Ankete katılanların yüzde 38.4’ü Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy vereceğini söylüyor. Onu yüzde 7.0’yle Ekrem İmamoğlu izliyor. Erdoğan kendisine en yakın isme 5 kat fark atıyor. İlk beşte 5.6’yla Meral Akşener , 4.7’yle Selahattin Demirtaş ve 4.0’la Mansur Yavaş yer alıyor.

“Bu hafta Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz” diye sorulduğunda Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 43.6’ya yükseliyor. Erdoğan’ın karşısında Abdullah Gül, Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş sorulduğunda Erdoğan açık ara önde yer alıyor. En yakın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıkıyor. Belli ki Erdoğan karşıtı cephe yeni isimler istiyor.