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Son rakamlar açıklandı! Sayı hızla artıyor

AA |  02 Eylül 2020 Çarşamba - 8:30 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 8:30

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1215, Hindistan'da 1045, Meksika'da 827 kişi yaşamını yitirdi.


Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle  son 24 saatte 1215 kişi hayatını kaybetti.
 
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1215 kişinin yaşamını  yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 122 bin 596’ya, vaka sayısı da 42  bin 659 artarak 3 milyon 950 bin 931’e yükseldi.
 
Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti,  814 bin 375 vaka ve 30 bin 375 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok  etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.
 
Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 159 bin 96 olarak kayda  geçti.
 
Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez  üssü" olarak nitelendiriliyor. 
 
Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 66 bin 333'e çıktı
 
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1045  kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 66 bin 333'e  yükseldi.
 
  
 

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