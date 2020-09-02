Son rakamlar açıklandı! Sayı hızla artıyor

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya 'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1215 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1215 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 122 bin 596’ya, vaka sayısı da 42 bin 659 artarak 3 milyon 950 bin 931’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 814 bin 375 vaka ve 30 bin 375 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 159 bin 96 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika 'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 66 bin 333'e çıktı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1045 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 66 bin 333'e yükseldi.