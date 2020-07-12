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Son pozuyla sosyal medyayı salladı

Son pozuyla sosyal medyayı salladı Son günlerin çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli, Instagram hesabından yayınladığı son fotoğrafıyla gündem oldu.
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