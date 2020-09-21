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Otomobilinin fiyatı dudak uçuklattı!

Otomobilinin fiyatı dudak uçuklattı! Harbiye Açıkhava'da dünyaca ünlü şarkıcı Cecilia Krull ile geçtiğimiz hafta konser veren DJ Burak Yeter, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
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