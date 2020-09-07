Son depremler! Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son deprem listesi...

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 11.47'de merkez üssü Muş Korkut olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 11.47'de merkez üssü Muş Korkut olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 5 km derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

Türkiye’nin farklı noktalarından deprem haberleri geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye ve yakın çevresinde gün içerisinde, irili-ufaklı artçı depremler yaşanıyor. 7 Eylül tarihli son depremler listesine göre en son saat 11:47'de Muş'ta deprem meydana geldi. AFAD'den yapılan paylaşımda "DEPREM: Muş'un Korkut ilçesinde saat 11.47'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadelerine kullanıldı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ