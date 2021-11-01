Son dakika zam açıklaması! Yüzde 100 artacak, destek ödemeleri...

Zam geliyor. Yüzde 100 artış Bakan Pakdemirli tarafından açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gübre desteğini bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için yüzde 25, 2022 yılı için tüm ürünlerde yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal desteklere ilişkin Orman Genel Müdürlüğü’nde açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Gübre desteği 2022'de yüzde 100 artacak"

Bakan Pakdemirli, "Gübre desteğini bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için yüzde 25, 2022 yılı için tüm ürünlerde yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz.