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Son dakika zam açıklaması! Tüm asgari ücretliler için geçerli, enflasyon oranın üzerinde...

AA |  09 Kasım 2021 Salı - 15:28 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 15:30

Zam oranları ile ilgili çok önemli bir açıklama geldi. Asgari ücretli olarak çalışanlar merakla bekliyordu. Yen yılın yaklaşması ile birlikte asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Sadece asgari ücretlinin değil tüm çalışanların gözü asgari ücrete yapılacak zam oranlarına çevrildi. Asgari ücret zammı genel olarak özel sektör zam oranları için de belirleyici oluyor. Asgari ücret ile ilgili son açıklama MÜSİAD'dan geldi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "2022 yılı için belirlenecek asgari ücret zammının, işveren üzerindeki asgari ücret vergi yüklerinin bir kısmı hafifletilerek mutlaka yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.


Asgari ücrete yapılacak zam oranı ile ilgili yeni açıklamalar geliyor. Asmalı, MÜSİAD’ın 2021-2023 dönemi Yönetim Kurulu’nun tanıtım  toplantısında yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu'nda MÜSİAD’ın  7’nci Genel Başkanlığı görevini üstlendiğini anımsatarak, yönetim kurulu üyeleri,  yurt içi-yurt dışı şube başkanları ve üyeler ile birlikte uyum içinde  çalışacaklarını belirtti.

MÜSİAD'ın 2021-2023 hedeflerini, faaliyet planı ve stratejilerine  değinen Asmalı, "MÜSİAD olarak 31 yıldır gücümüzü üyelerimizden alarak  ilerliyoruz. Şubeleşme ve irtibat merkezlerimizi büyük bir hızla açtık, açmaya da  devam ediyoruz. Yurt içinde 88 şubeye, yurt dışında ise 74 ülkede 81 irtibat  noktasına ulaştık. Değişik sektörlerde faaliyet gösteren 11 bin üyemiz ve 60 bin  firmamız ile 1 milyon 800 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Oluşturduğumuz katma  değer ile Türkiye ekonomisinin gelişmesine yön veriyoruz." diye konuştu.
 
Asmalı, gelecek dönemde geçmiş tecrübeleriyle, bugünün yeniliklerini  birleştirerek, "Yüksek Ahlak Yüksek Teknoloji" ilkesiyle Türkiye'yi yepyeni  ufuklara taşıyacaklarını aktararak, 50 kişiden oluşan yönetim kurulu ile beraber  aldıkları bayrağı daha ileriye taşımak için heyecan, azim ve kararlılıklarının  tam olduğunu söyledi.
 
Yeni dönemde birçok özel etkinlik planladıklarını belirterek yıl  sonuna kadar yapacakları etkinliklere dikkati çeken Asmalı, şunları kaydetti:
 
"Bu hafta sonu 25’inci Uluslararası İş Forumu kapsamında 3 özel uçak  ile 500’ü aşkın iş adamı ile dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye  gidiyoruz. Yurt dışı şubelerimiz ve diğer forum üyesi paydaş ülke temsilcilerinin  katılımı ile 1.000’i aşkın iş adamından oluşan heyetle Bakü’ye adeta çıkarma  yapıyoruz. Üç gün sürecek bu etkinlikte, özellikle işgalden kurtarılmış  Karabağ’da yapılacak altyapı-üstyapı yatırım imkânlarını ve ticari iş  birliklerini konuşacağız. Şube başkanlarımızın katılımı ile genel idare kurulu  toplantımızı 3-4 Aralık’ta Bursa’da yapacağız. Burada ‘Otomotiv Teknolojileri ve  Yan Sanayisinde Yeşil Dönüşüm’ başlığını, alanında uzman konuklarla masaya  yatıracağız. 22 Aralık’ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 4’üncüsünü  düzenleyeceğimiz Vizyoner’21 etkinliğimiz olacak. Bu etkinliğimizde ‘Fark Et’  mottosu ile alanında uzman konuklarımızla 'dijitali, girişimi, iklimi, dönüşümü,  değerleri/fark et' diyeceğiz."
 
Asmalı, MÜSİAD'ın Türkiye’nin üretici kimliğini, katma değerli gücünü  ve inovatif büyüme hamlesini tüm dünyaya duyurmak için çalıştıklarını ve buna  devam edeceklerini bildirdi.
 
Türkiye’nin yerli ve milli üretim gücüne, her açıdan katma değer  sağlayabilmek amacıyla yeni dönem hedeflerini 7 ana başlık altında  kurguladıklarını belirten Asmalı, söz konusu maddeleri şöyle sıraladı:
 
“G-20 ülkelerinin tamamında MÜSİAD ofislerinin güçlendirilmesi ve  ticari diplomasinin artırılması, Körfez İşadamları İrtibat Ofisi’nin kurulması,  yurt dışında en az bir MÜSİAD Expo Fuarı’nın düzenlenmesi, MÜSİAD Uluslararası  Tahkim Merkezi’nin kurulması, mikro ihracatın desteklenmesi, bu doğrultuda her  üyemizin lojistik, insan kaynakları, ödeme sistemleri gibi altyapı süreçlerinin  güçlendirilmesi, ekonomi diplomasisi faaliyetleriyle büyükelçi ve ticari  ataşelerin Anadolu’daki iş insanları ile bir araya getirilmesi, MÜSİAD Ticaret  Ofisi’nin (MTO) kurulması.”
  
 "2023 yılında 250 milyar dolarlık ihracat hedefinin rahatlıkla  aşılacağına inanıyoruz"
 
Mahmut Asmalı, her alanda dünya çapında işlere imza atan girişimci ve  yatırımcılarla, dünyaya örnek olacak iş modelleri kurguladıklarını, kültür ve  sanat faaliyetlerine MÜSİAD Sanat markasıyla yıl boyu süren çeşitli etkinliklerle  devam edeceklerini, Genç MÜSİAD ve MÜSİAD Kadın’ın projelerini desteklemeyi  sürdüreceklerini söyledi.
 
Türkiye'nin özellikle sağlık alanında yapılan akılcı yatırımlar ve  büyük dönüşümle, Kovid-19 salgınını dünyada en iyi yöneten ülkelerden biri  olduğunu belirten Asmalı, gelişmiş ekonomilerin bile, büyük sıkıntılar yaşadığı  bu dönemde Türkiye'nin, salgının ekonomi üzerindeki etkisini sınırlı tutmayı  başardığını aktardı.
 
Asmalı, Türkiye'nin ocak-ekim dönemindeki ihracat başarısına dikkati  çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
  "MÜSİAD olarak Türkiye ekonomisinin, özellikle hizmet ihracatının  artması ile birlikte 2023 yılında 250 milyar dolarlık ihracat hedefini rahatlıkla  aşacağına inanıyoruz. Hatta bu rakamın 300 milyar dolar seviyesine çıkabilmesini  de pekala mümkün görüyoruz. Bunun için MÜSİAD üyesi ihracatçılar ile  gerçekleştirdiğimiz özel araştırma kapsamında 3 temel strateji belirledik. Bu  stratejiler; katma değerli, yüksek teknolojili ürünlerin ihracatına yönelik  stratejilere ağırlık vermek, yurt dışı lojistik merkezlerine odaklanmak, bu  kapsamda her türlü altyapı sürecini güçlendirmek, e-ihracat ve mikro ihracatı  desteklemek. İhracatımızın kalıcı bir şekilde artış kaydetmesi, dış ticaret  fazlası veren bir ülke niteliğine kavuşmamız ve sürdürülebilir bir büyüme için  Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Afrika’ya bütün muhtemel yeni ihracat pazarlarına  MÜSİAD olarak talibiz. Bu nedenle MÜSİAD olarak ticari diplomasi çalışmalarımıza  da ağırlık verdik."
 
 Türkiye'nin e-ihracata yönelik birçok avantaja sahip olduğuna değinen  Asmalı, "Bunları 5 başlık altında sıralayabiliriz; Ülkemizin jeo-stratejik  konumu, 30 milyon yaklaşan genç nüfusu, bölgesindeki istikrarlı siyasi yapısı, 4  saatlik uçuş mesafesinde 1,6 milyar kişilik pazara ve 28 trilyon dolar Gayrı Safi  Milli Hasıla’ya hitap edebilme potansiyeli, 1 milyar doların üzerinde ihracat  yapan sanayi ve ticaret şehirlerine sahip olması. Bu avantajları doğru  yönetebildiğimiz takdirde, e-ihracatta ülke olarak çok farklı bir konuma  ulaşabileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.
 
 "Asgari ücretin yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması  gerektiğine inanıyoruz"
 
MÜSİAD Başkanı Asmalı, Türkiye gündemini meşgul eden en önemli  konulardan birinin faiz indirim kararı olduğuna dikkati çekerek, şunları  kaydetti:
 
"Faizlerin iki yönü var. Getiri yönü ve maliyet yönü. Sanayiciyi  ilgilendiren maliyet yönü yani kredilerdir. Dolayısıyla faizlerin yüksek olması  üretim maliyetlerinin yüksek kalmasına neden olmakta ve enflasyonun yüksek  çıkmasını sağlamaktadır. Sanayici ve iş insanları derneği olarak bizi  ilgilendiren kısmı da burasıdır. Faizler ne kadar düşerse üretim maliyetleri de  kredi faizlerinin gevşemesine bağlı olarak aynı miktarda düşecektir. Bu durum  enflasyonun düşmesine katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda yatırımların, üretimin ve  istihdamın önündeki en büyük engel olarak gördüğümüz faiz oranlarının  düşürülmesini MÜSİAD olarak destekliyoruz."
 
Tüm bunların yanında çalışanların daha iyi maddi koşullar altında  çalışması, hayatlarını daha müreffeh bir şekilde sürdürmeleri, alım güçlerinin  artmasının, en az onlar kadar işverenler olarak kendilerini de memnun edeceğini  belirten Asmalı, "Bu bağlamda 2022 yılı için belirlenecek asgari ücret zammının,  işveren üzerindeki asgari ücret vergi yüklerinin bir kısmı hafifletilerek mutlaka  yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.
 
 Asmalı, Paris İklim Anlaşması'nın iklim krizi ile mücadele kapsamında  bir dizi uygulama ile iş dünyasına önemli sorumluluklar yüklediğini anlatarak,  "Bu kapsamda MÜSİAD olarak iki temel hedefimiz bulunuyor; ilk aşama her alanda  sürdürülebilirliği desteklemek, ikinci aşama ise otomotivden gıdaya, ulaşımdan  enerjiye, hazır giyimden tarıma kadar, her sektörde, üretim zincirinde  oluşabilecek karbon ayak izini azaltmaya yönelik projelerin öncüsü olmak.  Özellikle tarım sektöründe daha fazla ürün elde etmek amacıyla tohum ıslahı,  sulama ve gübreleme otomasyonları, akıllı gübre yönetimi, hassas ilaçlama,  izlenebilirlik yazılımları gibi çeşitli teknolojilerin kullanılmasına yön veren  yeşil kalkınma devrimini sonuna kadar destekliyoruz." şeklinde konuştu.
 
MÜSİAD olarak, vatandaşların farklı mesleki ve teknik eğitimlere  yönelmelerini, kendilerini geliştirerek, ekonomiye katma değer sağlamalarını arzu  ettiklerini anlatan Asmalı, buna katkı sağlamak amacı ile değişik sektörlerde  mesleki ve teknik eğitimlere yönelik ihtiyacı tespit edecek kapsamlı bir eğitim  raporu üzerinde çalıştıklarını, nitelikli ara eleman ihtiyacının bu tip  eğitimlerin hızlandırılması ve yaygınlaştırılmasıyla karşılanabileceğine  inandıklarını dile getirdi.
 
 
Asmalı, güçlü bir ekonomiye sahip Türkiye'nin, hak ve hukukun, adalet  ve eşitliğin, barış ve güvenin, refah ve mutluluğun hakim olduğu bir dünyanın  yeniden inşa edilmesinin en büyük öncüsü olacağını belirtti.
 
"Bütün ekonomik kurumlarının birbiriyle uyum içinde çalışmasını  doğru olacaktır"
 
Mahmut Asmalı, bir iş adamı olarak kur artışlarının kendilerini hiçbir  şekilde etkilemediğini söylemenin doğru olmayacağını belirterek, ham maddenin  özellikle kura bağlı olarak artış gösterdiğini söyledi.
 
 Kur artışlarının tek ve en önemli dizginleme sebebinin faiz artışı  olarak görülmesini doğru bulmadıklarını ifade eden Asmalı, "Faiz artışları  mutlaka enflasyonun 5-6 puan üzerinde olması gerekir' tarzındaki bir söylemi de  doğru bulmuyoruz. Kaldı ki biz sanayiciyiz. Dolayısıyla sermayeye ihtiyaç  duyuyoruz. Bu noktada da bankaların faiz indirmesini, konuşmamla belirttiğim gibi  doğru buluyoruz." dedi.
 
  Asmalı, çalışanların gerçekten enflasyon karşısında ezilmemesini ve  enflasyonun çok üzerinde bir maaş artışını desteklediklerini vurgulayarak, "Bütün  bunları yaparken bütün yükü de işveren kesimine yüklenmesini doğru bulmuyoruz.  Dolayısıyla belki enflasyon oranı kadar bir yük işverene yüklenir ama onun  üzerindeki vergi yükünün kamu tarafından karşılanmasının doğru olacağını  düşünüyoruz." diye konuştu.
 
Merkez Bankası'nın amacının paranın istikrarını sağlamak olduğunu,  dolayısıyla bu manada yapılan çalışmaların bulunduğunu, siyasilerin de halka  karşı hesap vermek zorunda olduğunu aktaran Asmalı, "Dolayısıyla bu manada merkez  bankalarının, siyasilerle uyumlu çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer bu kadar  hassas bir dönemde kurumlar arası farklılıklar olursa bu daha büyük bir tehlike  getirebilir. Bu manada gönlümüz ve isteğimiz Türkiye'nin bütün ekonomik  kurumlarının birbiriyle uyum içinde çalışmasını doğru olacaktır."  değerlendirmesinde bulundu.
 
"İnsanlarımız tasarruf yapınca ya altın alıyor döviz alıyor, bu  algının değişmesi lazım"
 
MÜSİAD Başkanı Asmalı, ham madde tedarikinde yaşanan sorunların  herkesin malumu olduğuna işaret ederek, ham madde ve ara mamul yatırımlarının  kesinlikle teşvik edilmesini edilmesi gerektiğini dile getirdi.
 
Altın ve döviz haricindeki bireysel tasarruflarını  değerlendirebilecekleri başka enstrümanlar üzerinde çalıştıklarını anlatan  Asmalı, "İnsanlarımız tasarruf yapınca ya altın alıyor döviz alıyor bir kere bu  algının değişmesi lazım. İnsanlarımızın şunu bilmesi lazım; bugün aldığımız her  döviz ileride bir hayat pahalılığı olarak da kendi karşısına çıkabiliyor."  yanıtını verdi.
 
Asmalı, kendi bünyelerine uluslararası akrediteli tahkim merkezi  kurulmasını önemsediklerini, bu dönem hayata geçireceklerini belirtti.
 
İşsizlik ile ilgili ciddi çalışmalarının olacağını ifade eden Asmalı,  özellikle ara eleman noktasında ciddi sıkıntı yaşadıklarını, meslek liselerinin  güçlendirilmesi ve sanayinin ihtiyacı olan ara elemanın bu şekilde karşılanmasını  desteklediklerini, yeni dönemde buna özel rapor hazırlayıp kamuoyuyla  paylaşacaklarını söyledi.
 
 "Atanmış ekspertizden vazgeçiliyor"
 
Mahmut Asmalı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaretinde  atanmış ekspertiz konusunu görüştüklerini belirterek, atanmış ekspertizden  vazgeçileceğini, sistem üzerinden firmalara ekspertizi tercih hakkı verileceğini,  oradaki formu müteahhitlerin, satıcıların dolduracağını ve suistimalleri Sermaye  Piyasası Kurulu'nun denetleyeceğini bildirdi.
 
Türkiye'de her yıl 750 bin konuta ihtiyaç olduğuna işaret eden Asmalı,  "Her sene aslında 100-150 bin konut açığı var. Hükümetin arsa geliştirip  müteahhitlerin önünü açması lazım. Yeni konut yapımına hız verilmeli." dedi.
 
 Asmalı, İstanbul'da arsa arzında sorun olduğuna dikkati çekerek,  kentsel dönüşümün de önemli olduğunu vurguladı.
 
 Gelecek dönemde yatırımların bir miktar daha artacağını ifade eden  Asmalı, "Şu anda firmalarımız hiç olmadığı kadar yoğun bir talep ile karşı  karşıya. İlave kapasite artışı olacaktır." diye konuştu.
 
 
 

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