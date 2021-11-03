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Son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih verildi, tüm öğrenciler... Resmen duyuruldu

03 Kasım 2021 Çarşamba - 13:41 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 13:55

Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması! Resmen duyuruldu ve tarih verildi. Tüm öğrencileri ve öğretmenleri yakından ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den okulların açık kalıp kalmayacağına ilişkin net açıklama geldi. Öğrencilerin okulların açılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Bakan Özer, eğitim-öğretim yılının sonuna kadar yüz yüze eğitime devam etme kararlılıklarında olduğunu vurguladı.


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi’nin temel atma töreninde konuştu. Bakan Özer yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Özer'in açıklamaları:
 
"Eğitim sistemi bir ülkenin en güçlü itici gücüdür. 6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Bu kararlılığımızın arkasındayız ve bu süreçte en büyük kozumuz öğretmenlerimizin aşılanma oranları.
 
İlk doz aşılarını olmuş öğretmen oranımız yüzde 93, iki doz aşısını olmuş öğretmen oranımız ise yüzde 87. Okulları yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız öğretmenlerimizin bu durumudur. Tüm öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum.
 
 
Öğrencilerimiz okulların açılmasından çok büyük mutluluk duyuyorlar. İnşallah eğitim-öğretim yılının sonuna kadar yüz yüze eğitime devam etme kararlılığındayız."
 

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