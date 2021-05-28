Gazetevatan.com » Eğitim » Son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Haziran sonuna kadar...
Son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Haziran sonuna kadar...
Yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama. MEB yeni değerlendirme yapılacağını bildirmişti. Haziran sonuna kadar devam edebileceği belirtildi. Mavi ve sarı renkte olan illerde okullar açılabilir. Vaka durumuna göre okulların durumunun 1 Haziran'da değerlendirilmesinin daha doğru olacağı belirtiliyor. Yüz yüze eğitimle ilgili alınacak karar Türkiye genelinde olabileceği gibi iller bazında da olabilir.
Yüz yüze eğitimle ilgili milyonları ilgilendiren açıklama. Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan, okullarda yüz yüze eğitime geçiş süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.