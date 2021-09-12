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Son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Bakan Özer duyurdu, 'Ara verilen sınıflar...'

AA |  12 Eylül 2021 Pazar - 12:32 | Son Güncelleme : 12 09 2021 - 12:59

Okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül itibarı ile başladı. Ancak hem öğrenciler hem de veliler okulların yeniden kapatılıp kapatılmayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Özer'den son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı oldukça düşük. Bu şunu gösteriyor, şu anda Kovid-19 salgını ortamında en güvenli ortam okullardır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak en son kapatılacak yerlerin okullar olduğu irademiz aynen devam etmektedir." dedi.


Okullar yeniden kapanacak mı? Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Bakan Özer açıklık getirdi.  Özer, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz  ile Mersin Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Özer,  burada yaptığı açıklamada, 6 Eylül'de 81 ilde yüz yüze eğitime 57 bin 108 okulda  başlandığını söyledi. Bu okullarda 850 bin dersliğin bulunduğunu dile getiren  Özer, Sağlık Bakanlığı ile belirledikleri kriterler çerçevesinde tüm okullarda bu  kriterlere riayet edilerek bir haftayı tamamladıklarını dile getirdi.
 
 Özer, 850 bin derslikten sadece 198'sinde vaka ve yakın temas  nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini belirterek şöyle konuştu:
 
 "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile belirlediğimiz kriterler,  Kovid-19 salgınında okullarda yüz yüze eğitim devam ederken uyulması gereken  kuralların çoğu kıta Avrupa'sında, farklı ülkelerde uygulanan kurallarla büyük  oranda örtüşüyor. Bir haftalık süreçte gelinen nokta, sağlık kurallarına  uyduğumuz zaman süreci ne kadar başarılı şekilde yönetebileceğimizi gösteriyor.  Türkiye'de eğitim sisteminin ölçeği çok büyük. Yaklaşık 18 milyon öğrencimiz, 1,2  milyon öğretmenimiz, 115 bin temizlik görevlimiz, 100 binin üzerinde idari  personelimizin olduğu, 20 milyona yakın insanımızın yer aldığı eğitim sisteminden  bahsediyoruz. Vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf  sayısı oldukça düşük. Bu şunu gösteriyor, şu anda Kovid-19 salgını ortamında en  güvenli ortam okullardır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak en son kapatılacak  yerlerin okullar olduğu irademiz aynen devam etmektedir. Diğer taraftan  bildiğiniz gibi virüs sadece okulları seçmiyor. İnsanların yaşadığı, etkileşim  içerisinde olduğu tüm mekanlarda virüsün yayılma potansiyeli var."
 
Özer, okullarda belirlenen kriterleri harfiyen yerine getirmeye  çalıştıklarını, okul dışı ortamlarda da vatandaşların bunlara uymasının büyük  öneme sahip olduğunu söyledi. Okulların kapatılması veya herhangi bir okulda vaka  oluşmasının, okul içi ortamdan kaynaklanmadığını ifade eden Özer, "Çoğu kez okul  dışı ortamlardaki bulaştan kaynaklanıyor. Kovid-19 salgınında yüz yüze eğitime  devam etmesi ve 1,5 yıl aradan sonra bu iradenin kararlılıkla uygulamasında  sadece Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizlere görev düşmüyor, toplumun tüm  kesimlerine görev düşüyor. Tüm vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı tarafından  belirlenmiş olan kurallara mutlaka uyması gerekiyor ki okullarımızı sürekli açık  tutalım, öğretmenlerimiz öğrencileriyle birlikte olsun ve öğrencilerimiz de  okulda arkadaşlarıyla hem eğitim öğretime devam etsinler hem de psikososyal  olarak özgüvenleri yerinde süreçleri takip edebilsinler." diye konuştu.
 
 "Kalabalık sınıflar istisnai bir durumdur"
 
Bakanlık olarak il veya ilçeler bazında önlemler veya istisnai  kurallar getirmediklerini, okul ve vaka bazlı istisnalar uyguladıklarına dikkati  çeken Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
 "Kamuoyunda sıklıkla tartışılan 'kalabalık sınıflar' konusu var. 850  bin dersliği yüzde 56'sında öğrenci sayısı 25'in altındadır. Bu dersliklerin  yüzde 18'inde de 26-30 arasında öğrenci sayısı bulunmaktadır. Dolayısıyla  kalabalık sınıflar istisnai bir durumdur, yaygın bir durum değildir. İstisnai  durumlarda istisnai kurallar uygulanır. Dolayısıyla Bakanlık olarak tüm  illerimize, valiliğimize, il milli eğitim müdürlüklerimize okul bazlı kalabalık  sınıflarla ilgili her türlü önlemi alma, ikili eğitime geçme veya ders saati  süresinde tasarrufta bulunma yetkisini verdik."
 
Şu anda 200'e yakın okulda önlemler çerçevesinde ikili eğitime  geçildiğini açıklayan Özer, "Kalabalık sınıflar, ağırlıklı olarak arsa  bulunamayan yerlerde veya depremdeki güçlendirme ve yıkım çalışmalarından  kaynaklanan gecikmelerden ortaya çıkan geçici bir durumdur. İnşallah bakanlık  olarak da süreci takip ediyoruz. Bu istisnai durumlarla ilgili de gerekli her  türlü önlemi almaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Özer, Mersin'de mesleki eğitim okullarında Kovid-19 salgınında önemli  çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Mesleki eğitim okullarının Kovid-19 salgınında  maskeden dezenfektana, yüz koruyucu siperlikten tek kullanımlık önlük ve tuluma  kadar birçok ürün ürettiğini belirten Özer, "Mesleki eğitim okullarımız, sadece  işgücü piyasasının ihtiyacı olan insan kaynağını yetiştirmediklerini, aynı  zamanda olağanüstü koşullarda devletinin ve milletinin yanında olduğunu bir kez  daha kanıtlamış oldu. Burada Mersin'e özellikle değinmemiz gerekiyor. Özellikle  tek kullanımlık maske, önlük ve tulumda tüm Türkiye'nin, bölgenin ihtiyacını  karşılamada büyük bir katkı ve destek verdiler. Bu süreçleri başarılı bir şekilde  yürütenlere şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.
 
  
Bakan Özer, Mersin İl Eğitim Değerlendirme Toplantısında, bir haftalık  eğitim öğretimdeki son durumu, eğitim yatırımlarını ve eğitimin kalitesini  arttırmaya yönelik çalışmaları değerlendireceklerini sözlerine ekledi.
 
 
  
 

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