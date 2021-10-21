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Son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Bakan Özer duyurdu, 10 gün...
Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması! Milyonlarca öğrenci ve veli merak ediyordu. 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim ile ilgili Bakan Özer sıklıkla okullardaki son durum ile ilgili kamuyounu bilgilendiriyor. Karantina süresinin 10 gün indirilmesi ve kapatılan sınıfların gündeme gelmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni bir açıklama yaptı.