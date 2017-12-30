Yunanistan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Yunan hükümeti darbeci askerler ile ilgili iltica talebi konusunda itiraz dilekçesi ile başvurdu. Yunan Başbakanlık Ofisinden, "Yunan hükümetinin 8 Türk subay konusunda her zamanki tutumu çerçevesinde, Yunan hükümeti 2. derecede iltica komisyonunda alınan karara itiraz etti ve gerekli dilekçeyi iletti" açıklaması yapıldı.
Son dakika... Yunanistan'dan serbest kalan firari asker için yeni adım
İHA | 30 Aralık 2017 Cumartesi - 21:41 | Son Güncelleme : 30 12 2017 - 22:47