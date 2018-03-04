Son dakika.. Yunan basınından flaş iddia! Edirne'de tutuklanan Yunan askerleri...

Edirne’de askeri bölgeye girdikleri gerekçesiyle tutuklanan 2 Yunan askeri, çelişkili ifadeler verdi. Gözaltında önce yollarını kaybettikleri yönünde beyanda bulunan askerler, savcılık aşamasında ise göçmen kaçakçılarının peşinde olduklarını söyledi. Yunan askerlerin tutuklanması, Yunanistan basınında da geniş yankı uyandırdı. Yunan basını FETÖ’cülerle takası gündeme taşıyarak şu iddiada bulundu: Ankara, Yunanistan’a kaçan 8 Türk asker için takas istiyor.

Edirne’de sınır ihlali sonrası yakalanan Yunanistan ordusuna mensup 2 askerin çelişkili ifadeleri, olayı farklı boyutlara taşıdı. Askeri yasak bölgede yakalanan askerler, gözaltı sürecinde "yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını şaşırdıkları" yönünde ifade verdi. Adliyeye sevkedilen askerler, savcılıkta da farklı beyanda bulundu.

Askerlerden çelişkili ifadeler

“Askeri casusluğa teşebbüs” ve “askeri yasak bölgeye girmek” suçlarından tutuklanan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis savcılık ve mahkemede suçlamaları reddetti. Yunan askerler amaçlarının, karda gördükleri ayak izlerini takip edip göçmen kaçakçılığını önlemek olduğunu söylediler.



Soruşturma genişletildi

Askerlerden Mitretodis, Türk tarafına geçtiklerini anladıklarında silahlarını boşaltıp Türk askerine teslim olduklarını söylerken; Kouklazis de sınırı yanlışlıkla geçtiklerini iddia etti. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, askerlerin çelişkili beyanları nedeniyle soruşturmayı genişletti.



Yunan basınından takas iddiası

Askerlerin tutuklanması, Yunanistan basınında da geniş yankı uyandırdı. Elefteros Tipos gazetesi askerlerinin sınırı yanlışlıkla geçtiğini savundu. Etnos gazetesi tutuklamayı “Diplomatik gerilim" başlığıyla verirken; Dimokratia gazetesi de FETÖ’cülerle takası gündeme taşıyarak şu iddiada bulundu: “Ankara, Yunanistan’a kaçan 8 Türk asker için takas istiyor.”

(Yenişafak)