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Son dakika... YKS sonuçları açıklandı

28 Temmuz 2021 Çarşamba - 7:13 | Son Güncelleme : 28 07 2021 - 8:40

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.


 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof.  Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları  Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. 
 
Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021  tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS)  sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm  adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
 
 2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını  belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir  değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme  işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken  açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları  2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde  bulundu.
 
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 
 
2021 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. 2021 YKS tercih kılavuzuna göre, 16 - 26 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. YKS tercihleri, bu yıl üniversitelerde bulunan 1 milyon 38 binlik kontenjan için alınacak.

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