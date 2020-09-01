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Son dakika: Yıldırım-8 Savur operasyonu başladı...

01 Eylül 2020 Salı - 8:56 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 8:56

Mardin’de “Yıldırım-8 Savur” operasyonu başlatıldı.Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 831 personel görev alıyor.


İçişleri Bakanlığı duyurdu.  Yıldırım-8 Savur operasyonu başladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Mardin’de  “YILDIRIM-8 SAVUR” operasyonu başlatıldı. 
 
Operasyonda, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Mardin-Diyarbakır-Batman İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.831 personel (122) operasyonel tim görev alıyor. 
 
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yıldırım operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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mardin Savur Yıldırım-8 Savur
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