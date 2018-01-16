Son dakika... Yeni ölümcül salgın! Hızla yayılıyor!

Son dakika haberi: Yemen'de difteri vakası 678'e ulaştı. Salgınla alakalı 48 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Salgının hızla yayıldığı ve ölümcül olduğu bildirildi.

Reuters haber ajansının son dakika olarak bildirdiği haberde, iç savaş mağduru Yemen'de son iki ayda 678 şüpheli difteri vakası tespit edildiği, 48 kişinin ise salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü salgının hızla yayıldığını bildiriyor.

DİFTERİ NEDİR, NASIL BULAŞIR, HANGİ BELİRTİLERİ VERİR?

Difteri, genellikle burun içi ve boğazı etkileyen, bakterilerin sebep olduğu bir hastalık. “Kuşpalazı” olarak da bilinen hastalık, üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlıyor ve giderek ağırlaşıyor. 100 yıl kadar öncesinde çok sık görülen difteri aşılamalar ve geliştirilen tedavi yöntemleri sayesinde nadiren görülür hale geldi.

Boğaz ve bademcikleri kaplayan gri renkli zar, boğaz ağrısı, boyundaki lenflerde şişlik, soluk alıp vermede zorluk, yutma güçlüğü, ses kısıklığı, burun akıntısı, ateş ile belirti veren difteri, hasta kişinin öksürük ve hapşırıkları ile çevreye yayılan damlacıklar yoluyla bulaşıyor.

Hastanın eşyalarına bulaşan bakterilerle temas, çatal bıçağı veya tabaklarını kullanmak da hastalığın yayılmasına yol açıyor.