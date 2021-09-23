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Son dakika! Yalova'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

23 Eylül 2021 Perşembe - 9:43 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 9:43

Son dakika deprem açıklaması! Marmara Denizi'nde korkutan deprem. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. 3.0 şiddetinde olan deprem İstanbul’un Anadolu yakası taraflarında da hissedildi. Depremde can ve mal kaybı bulunmazken, sarsıntı nedeniyle vatandaşlar ufak çaplı bir panik yaşadı.


Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Marmara Denizi'nde Yalova merkezli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.0 olarak belirlenirken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Deprem, Maltepe, Tuzla, Kartal ilçeleri başta olmak üzere İstanbul'un Anadolu Yakası taraflarında da etkili oldu.
 
YALOVA'DA KORKUTAN DEPREM!
 
AFAD verilerine göre saat 08:57'de merkez üssü Yalova olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti, sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı.
 
 

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istanbul marmara yalova deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre Marmara Denizi'nde Yalova merkezli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.0 olarak belirlenirken sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Deprem Maltepe Tuzla Kartal ilçeleri başta olmak üzere İstanbul'un Anadolu Yakası taraflarında da etkili oldu. YALOVA'DA KORKUTAN DEPREM! AFAD verilerine göre saat 08:57'de merkez üssü Yalova olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı.
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