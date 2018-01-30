Son dakika... Ve Mehmetçik stratejik tepeyi ele geçirdi!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteklediği Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı güçler, Burseya Dağı'nın yanı sıra Afrin'in batısındaki bin rakımlı tepede de kontrolü tamamen ele geçirdi. Sinyal vericisinin bulunduğu stratejik tepenin ele geçirilmesiyle harekatın batı hattında önemli bir başarı sağlanırken, bölgede oluşturulan mevzilerde milli piyade tüfeği MPT-76 kullanan askerler de elleri tetikte bekliyor.

TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı yürütülen harekat kapsamında, terör hedefleri vurulmaya devam ediliyor.

TSK'nin desteklediği ÖSO'ya bağlı güçler Burseya Dağı'nın yanı sıra Afrin'in batısındaki bin rakımlı tepede de kontrolü tamamen ele geçirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların bombardımanının ardından TSK unsurları tarafından desteklenen ÖSO güçleri tepede kontrolü aldı. Çıkan çatışmalarda 10 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgenin kontrolünün sağlanmasının ardından sızma girişiminde bulunan teröristlerden 5'i daha Mehmetçik tarafından öldürüldü. Sinyal vericisinin bulunduğu stratejik tepenin ele geçirilmesiyle harekatın batı hattında önemli bir başarı sağlandığı belirtildi.

Sınırdan 4 kilometre içerideki tepenin ele geçirilmesinin ardından TSK unsurları güvenliği sağlamak için mevziler oluşturdu. Gece-gündüz mevzide elleri tetikte nöbet tutan askerler arasında milli piyade tüfeği MPT-76 kullanan Mehmetçik de dikkati çekti.